НАТО повышает присутствие в Европе как сигнал для России о готовности защищаться, - Столтенберг

НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно стать для России сигналом о том, что Альянс готов защищать свои территории.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он заявил, что НАТО перебрасывает на восточные границы новые силы, чтобы укрепить этот фланг.

"Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории", – подчеркнул Столтенберг.

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При этом он прокомментировал войну в Украине, заявив, что украинские военные должны продолжать бой. Генсек отметил, что Альянс будет помогать Украине переходить на оружие "натовского" образца.

Напомним, 8 сентября на авиабазе "Рамштайн" состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины.