Зеленский вызвался разобраться в ситуации с обысками силовиков у представителей волонтерского движения
Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа относительно обысков силовиков у волонтеров, передает Цензор.НЕТ.
"Украина – европейское государство, демократическое, должно жить по закону, каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 числа (февраля. – Ред.) наше все государство объединено, очень важно уважать работу как волонтеров, так и правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие. Мы все объединены… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, прочное государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, которые превратились в водителей", - сказал глава государства.
Он рассказал об известном ему случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако отметил, что не знает деталей дела.
"Я знаю о случае, который был зарегистрирован НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, или действительно кто-то виновен и что там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду", - подчеркнул Зеленский.
После пресс-конференции президент попросил у журналиста Укринформа передать ему более подробную информацию об обысках у волонтеров.
"Если у вас есть дополнительные кейсы какой-то несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине, передайте, могу поднять этот вопрос", - обратился он.
Напомним, утром 8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой автомобилей для ВСУ.
В якобы завозе автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают также известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц.
31 августа во Львове провели обыски на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.
В начале июня глава одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова заявила, что Служба безопасности Украины "открыла дело" на возглавляемый ею фонд.