Новости • Декоммунизация

В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов

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В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов
Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.

Об этом Филатов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры. ... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - заявил Филатов.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    можна і заспівати в честь такого ...
    Батько наш Бандера!!!!
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    ................ Контрнаступление ВСУ: 237-й гвардейский полк армии РФ прекратил существование......................

    В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Как пишет liga.net, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

    Разведчики заявили, что подразделение прекратило существование из-за гибели или ранения всех военнослужащих. Значительное количество выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Бойцы российского 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу - подразделение осталось без связи и командования, оккупанты звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.

    Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии минобороны РФ и Красного креста с требованием вывести их из Украины.

    На Харьковском направлении противник пытался сопротивляться наступлению ВСУ, обстреливая позиции Сил обороны из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», но понес серьезные потери, покинул позиции и отошел малыми группами.

    «Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.
  • Сірий
    Бандера крокує по країні. Вже перейшов через р.Дніпро.
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