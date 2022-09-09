В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов
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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.
Об этом Филатов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры. ... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - заявил Филатов.