В Днепре появится улица Бандеры, - Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из центральных улиц города будет носить имя Степана Бандеры.

Об этом Филатов написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрорада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры. ... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - заявил Филатов.

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