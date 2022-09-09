Артиллерия ВСУ поразила 3 пункта управления врага, понтонную переправу, 28 объектов сосредоточения оккупационных войск, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 09.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 198-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник и дальше сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Одесской областей. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Пытается улучшить тактическое положение и логистическое обеспечение своих войск.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до сорока самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются командно-штабные учения. На других направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

на Новопавловском направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахова и Павловки;

на Новопавловском направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахова и Павловки; на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, активно вел воздушную разведку БпЛА, совершил более 60 вылетов.

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В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее 2 БПЛА противника.

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Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Огневое поражение потерпели 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.

Верим в Вооруженные силы! Одерживаем победу вместе! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.