Необходимо немедленно создать безопасную зону на ЗАЭС из-за новых рисков чрезвычайной ситуации, - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно создать зону ядерной безопасности и защиты на оккупированной российскими войсками ЗАЭС и прилегающей территории из-за повышения риска чрезвычайной ситуации на станции в связи с новыми обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обстрел привел к полному обесточиванию Энергодара и поставил под угрозу безопасную работу расположенной вблизи Запорожской атомной станции. Это должно быть прекращено и срочно согласовано создание зоны ядерной безопасности и защиты", – сказал Гросси.

"Атомная электростанция никогда не может быть пешкой в войне. Ее судьба не должна решаться военными средствами. Последствия таких действий слишком серьезны", – подчеркнул диретор МАГАТЭ.

При этом он отметил, что в настоящее время маловероятно, что надежное электроснабжение за пределами площадки ЗАЭС может быть восстановлено. В то же время Гросси обратил внимание, что обстрелы подвергают опасности операторов и их семьи, а это затрудняет адекватное укомплектование станции.

"Все вместе это значительно увеличивает риск ядерной аварии", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

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Как сообщалось, 8 сентября вечером жители Мелитополя и Энергодара (Запорожская обл.), а также некоторых других населенных пунктов в очередной раз остались без электричества в результате обстрелов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграм-канале отметил, что свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты совмещают с обстрелами противоположного берега.

На ЗАЭС работает один блок №6 для обеспечения собственных нужд станции, все внешние линии электропередачи – и основные, и резервные – повреждены.