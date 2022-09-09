Новости • Война

Российский 237-й полк "прекратил существование", - разведка

44 236108
Российский 237-й полк "прекратил существование", - разведка
237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии России прекратил свое существование.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации украинской разведки, все военнослужащие погибли или получили ранения, значительная часть из выживших в крайне тяжелом состоянии.

Разведка также сообщила, что находящиеся в Харьковской области российские военные 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи.

Читайте также: Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, - ГУР

На Днепропетровском направлении армия РФ пытается удержать позиции. У россиян даже есть подкрепление, но большинству "новобранцев" – 55-60 лет, отмечают в ГУР.

Топ комментарии

  • Lada2014
    ч

    Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
  • Роман Єжов
    ПОТЕРЬ НЕТ !!!!!
  • Кіт Семен
    все по плану
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости