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Украинцы возмутились планами артистов "Дизель Шоу" выступить на лайнере перед россиянами

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Украинцы возмутились планами артистов "Дизель Шоу" выступить на лайнере перед россиянами
Артисты юмористического телешоу "Дизель Шоу", выходившего в эфир на телеканале ICTV, 24 сентября отправляются в недельный гастрольный круиз из российского города Сочи в Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин, известные украинскому зрителю артисты, будут развлекать граждан РФ на круизном лайнере люкс-класса Astoria Grande, который выходит из Сочи каждую субботу и посещает лучшие порты турецкого побережья: Стамбул, Чешме, Амасру, Синоп.

"Ура! С 24 сентября опять Турция! Идём в гастрольный круиз по Турции на 8 дней на корабле "Астория Гранде"! Бархатный сезон! Пляжи! 5 городов Турции! Юмор, музыка и... все, что захотите! Путевки покупайте по ссылке", — написал в Facebook артист "Дизель Шоу" Сергей Писаренко.

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 01

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 02

Как сообщается на сайте круизного лайнера, на борту есть бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на "солнечной" палубе. Также для пассажиров-богатых россиян доступны услуги Body&Soul Spa с финской парной и велнес-процедурами, дискотеки и театр на 700 мест, где, судя по всему, и будут выступать артисты. Стоимость круиза в зависимости от условий - от 80 тысяч рублей до 250 тысяч.

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Под постом Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмутились продажности артистов.

Украинцы возмутились планами артистов Дизель Шоу выступить на лайнере перед россиянами 03

"Вот это вы мрази, просто удивительные мрази", - комментирует Кристина Морозова.

"Да уж... Вот и проявилась ваша узкая сущность во время войны... Они вас бомбили, а вы им концерты..." - возмущается пользователь Ирина Прекрасникова.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шльондри завжди та всюди шльондри...
  • Ksenia VB
    Оце клоунське кубло , артизди, пєвци,, актьори будуть тягти нас до роіські.
    От побачите. Їм же потрібна аудиторія.
  • Кіт Семен
    це мєрзость. просто мєрзость
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