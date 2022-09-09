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Полиция проверила на деоккупированных территориях 123 тыс. человек, 8400 из них были переданы в СБУ для дальнейших мер

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Полиция проверила на деоккупированных территориях 123 тыс. человек, 8400 из них были переданы в СБУ для дальнейших мер
На деоккупированных территориях в целом полиция проверила на сотрудничество с оккупантами 123 тысяч человек, из них почти 8,5 тыс. были переданы органам СБУ для дальнейшей проверки.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы активно принимаем все заявления о преступлениях, и впоследствии можно будет говорить о более четкой картине и масштабах преступной деятельности оккупационных властей. Если же интересует статистика по Украине, то в ходе отработки полицейскими уже проверено 123 тысячи человек, это как проверить всех жителей небольшого областного центра. Из этого числа более 20 тысяч – это те лица, которые покидали деоккупированную территорию и прошли мероприятия по фильтрации, а также проверены во время фильтраций в деоккупированных населенных пунктах", - рассказал он.

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Енин подчеркнул, что такие проверки проводятся "не ради статистики".

"Например, 8400 из них были переданы в органы СБУ для проведения с ними дальнейших проверочных мероприятий. Большая часть из них получают подозрения или сразу же задерживаются правоохранителями. И во время таких мер изымаем и оружие, и гранаты, патроны и взрывчатые вещества", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Ukraine in War
    Французи з натяками пишуть, що в 1945 мужиків-колаборантів стріляли, а француженок, які спали з німцями голили наголо.
  • Right Right 2d264255
    Треба і в ОП фільтрацію провести!
  • Igor Grytselyak
    Таких треба позбавляти громадянства.
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