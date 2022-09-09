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Оккупант о ситуации на фронте: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехват ГУР. АУДИО

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Воюющий в Украине военный РФ жалуется жене на сложную ситуацию на фронте.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.

Эти п#дарасы говорят, что все мосты вь#бали, какие можно. Есть переправа, и когда переправляются на тот берег, ждут, когда "Химарс" прилетит, нах#й", – рассказывает рашист.

Его жена удивляется: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".

"Есть, но не дают", - жалуется оккупант.

"Малыми группами гибнут, вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмирует он.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    По Лиману работают ВСУ, у рашистов там горит просто, некоторые начали отступать на Рубежное и Сватово, Изюмская группировка разбегается по лесам, их тупо валят из всего, что можно, у рашистов паника, полно трупов, будет куча контента.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Sophia-Maria Duglass


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