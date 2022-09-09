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Украинское контрнаступление на Херсонщину дает обнадеживающие сигналы, - Пентагон

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Украинское контрнаступление на Херсонщину дает обнадеживающие сигналы, - Пентагон
Заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить... Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, россияне – это грозный противник, и впереди, я думаю, долгое сражение", – сказала Бейкер на брифинге.

В CNN отмечают, что это впервые, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегали представители министерства, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    З Херсоном все ОК .! Зараз йде методичне роздовбування і обезкровлювання кацапського угрупування . Гадаю що через тижник , тамтешня кацапня дійде до - нужной кондіціі , і котел там буде ще більший ніж під Ізюмом . .
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ❗❗❗пишуть що в Ізюм зайшли ЗСУ і там дуже весело кацапам
  • Бенина Мама
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