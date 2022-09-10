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Минобороны РФ закрыло комментарии в соцсетях после успехов ВСУ в Харьковской области

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Минобороны РФ закрыло комментарии в соцсетях после успехов ВСУ в Харьковской области
После военных успехов ВСУ в Харьковской области министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В утреннем пятничном сообщении Минобороны РФ во "ВКонтакте" одна из пользователей отметила, что "админ отлично подчищает комментарии". В следующих публикациях комментарии уже были отключены.

Аналогично поступили в соцсети Одноклассники, однако пользователи продолжают задавать неудобные вопросы министерству обороны на официальной странице в Rutube.

Отмечается, что комментарии были закрыты после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.

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Топ комментарии

  • olele
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  • Ihor Demkiv 98d868d7
    бажаю московитам програти війну. каятися вмиваючись сльозами-соплями. пухнути з голодухи і вимолювати в прізрєнних піндосаф лапки буша. продавати нафту-газ за ламаний рупль який до вечора буде дешевшим ніж зранку. і так поки не протверезіють. СКОТИ
  • Uzer Uzer
    "як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами" - ночью, благословенными *********. Могу помочь.
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