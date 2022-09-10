Минобороны РФ закрыло комментарии в соцсетях после успехов ВСУ в Харьковской области
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После военных успехов ВСУ в Харьковской области министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В утреннем пятничном сообщении Минобороны РФ во "ВКонтакте" одна из пользователей отметила, что "админ отлично подчищает комментарии". В следующих публикациях комментарии уже были отключены.
Аналогично поступили в соцсети Одноклассники, однако пользователи продолжают задавать неудобные вопросы министерству обороны на официальной странице в Rutube.
Отмечается, что комментарии были закрыты после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.