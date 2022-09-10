Минобороны РФ закрыло комментарии в соцсетях после успехов ВСУ в Харьковской области

После военных успехов ВСУ в Харьковской области министерство обороны России закрыло комментарии на своих официальных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В утреннем пятничном сообщении Минобороны РФ во "ВКонтакте" одна из пользователей отметила, что "админ отлично подчищает комментарии". В следующих публикациях комментарии уже были отключены.

Аналогично поступили в соцсети Одноклассники, однако пользователи продолжают задавать неудобные вопросы министерству обороны на официальной странице в Rutube.

Отмечается, что комментарии были закрыты после массового недовольства пользователей в связи с контрнаступлением ВСУ под Харьковом и взятием Балаклеи.

Читайте также: "Где-то за Изюмом": танк оккупантов после встречи с бойцом ССО убегает, потеряв часть экипажа. ВИДЕО