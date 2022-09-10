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Российская пропаганда создает "картинку" перебрасывания подкрепления на Харьковщину, - ГУР

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Российская пропаганда создает "картинку" перебрасывания подкрепления на Харьковщину, - ГУР
Видео с так называемым подкреплением для российской группировки в Харьковской области - это картинка пропагандистов для граждан РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Эти колонны, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это ведь не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что двигается российская техника", - отметил представитель разведки.

Юсов отметил, что таким образом Путин пытается показать своим гражданам, что "спецоперация" идет по плану.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – россияне не контролируют ситуацию . Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", - пояснил Юсов.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
  • Харьков Сумской
    Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
  • Alfa Alpha
    Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
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