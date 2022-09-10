В Чехии намекают на возможность выхода Венгрии из ЕС

Поддержка путинской России и постоянная критика Евросоюза посеяли среди стран-партнеров сомнения в целесообразности пребывания Венгрии в блоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что Будапешт рискует потерять место в Евросоюзе, если продолжит действовать вразрез с интересами других членов блока.

Чешский политик подчеркнул, что решения внутри ЕС часто принимаются после долгих дискуссий и закулисных споров, но за последние полгода Венгрия приблизилась к "пропасти", которая, в теории, может стать причиной ее выхода из союза.

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"Единство в ЕС никогда не было и не будет единством одного голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам. В ЕС переговоры часто трудны и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной бездны и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - сказал Бек.

Он также уточнил, что речь идет именно о выходе страны из ЕС. К этому может привести не только поддержка Будапештом дружеских отношений с Кремлем, но постоянная критика Евросоюза со стороны венгерского правительства в последние годы.