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В Чехии намекают на возможность выхода Венгрии из ЕС

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В Чехии намекают на возможность выхода Венгрии из ЕС
Поддержка путинской России и постоянная критика Евросоюза посеяли среди стран-партнеров сомнения в целесообразности пребывания Венгрии в блоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что Будапешт рискует потерять место в Евросоюзе, если продолжит действовать вразрез с интересами других членов блока.

Чешский политик подчеркнул, что решения внутри ЕС часто принимаются после долгих дискуссий и закулисных споров, но за последние полгода Венгрия приблизилась к "пропасти", которая, в теории, может стать причиной ее выхода из союза.

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"Единство в ЕС никогда не было и не будет единством одного голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам. В ЕС переговоры часто трудны и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной бездны и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - сказал Бек.

Он также уточнил, что речь идет именно о выходе страны из ЕС. К этому может привести не только поддержка Будапештом дружеских отношений с Кремлем, но постоянная критика Евросоюза со стороны венгерского правительства в последние годы.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Нарешті!
    Статевими ганчірками треба гнати цих ****** з ЄС та НАТО.
  • irenka ko
    Тоді нехай не скаржаться, що не мають сечі терпіти ці пекельні борошна .
  • Maxim Ak-Murza
    У нас в Голодомор 1933-34 вмерло 8 человек, 3 - дети. Я ж наполовину Киримли, наполовину Украинец, но своей Крымской родни не знаю, наши старшие все умерли рано в ссылке, из 6 детей остались тетка и мой Батько. Их воспитывали в русском детдоме, то сами понимаете, вся национальная память стерта. Тетка еще могла на родном пару фраз связать, а Батько взагали был русскоязычный.А вот Дида Павло(Щирий его псевдо было) я помню и люблю, бо он меня и воспитал, по большому счету. Вот это Человек, попал раненым в плен в начале 50-х, 8 лет лагерей, поселение на Сахалине. И жил так, будто каждый день - последний, жадно жил, наслаждался жизнью.
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