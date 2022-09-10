Для усиления российской группировки на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение "кадыровцев" численностью до 1300 человек, - Генштаб ВСУ

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку в фейсбук Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 сентября по поводу российского вторжения.

Так, начались сто девяносто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;

на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дубравное;

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на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;

на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка;

на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии столкновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БПЛА – зафиксировано 36 вылетов.

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

Всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом .

Между тем, на освобожденных территориях деоккупированные громады возвращаются к жизни. Ведется разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена работа Нацполиции. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.