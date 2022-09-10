Наша цель - поражение РФ, а не навешивание ярлыка государства-террориста, - Пентагон

В Государственном департаменте США объяснили, почему выступают против признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык".

По его словам, Россия должна потерпеть окончательное стратегическое поражение, чтобы это заставило ее прекратить войну против Украины.

"Все "ярлыки", о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в итоге выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", – отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США работают над поражением РФ посредством санкций. Также О'Брайен подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена всегда контактирует с Конгрессом и Украиной, "чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".

Читайте также: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США