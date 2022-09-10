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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 сентября потери личного состава противника составляют около 52 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 52 250 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2136 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 4584 (+9) ед,

артиллерийских систем - 1259 (+22) ед,

РСЗО - 311 (+5) ед,

средства ПВО - 162 (+3) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 212 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10),

крылатые ракеты - 215 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед,

специальная техника – 114 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Olqa Kolesnik

    45 хв

    Щойно в маршрутці.

    Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

    Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

    До речі, з Днем міста
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
    Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
  • Підлога Маккартні
    Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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