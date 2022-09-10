Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 250 человек, 239 самолетов, 212 вертолетов, 2 136 танков, 1 259 артсистем и 4 584 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 сентября потери личного состава противника составляют около 52 250 человек.