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ВСУ продвинулись до нескольких десятков километров на некоторых участках фронта на юге, - ОК "Південь"

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ВСУ продвинулись до нескольких десятков километров на некоторых участках фронта на юге, - ОК "Південь"
ВСУ за прошедшие сутки на юге уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, есть продвижение украинских войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки нами было уничтожено более 70 оккупантов, также 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми кстати они постоянно били по Никопольскому району", - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что, не имея успехов на фронте, российские оккупанты пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.

"Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - заверила Гуменюк.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Slava Lavochkin
    Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
  • Валерiй Осадчий
    Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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