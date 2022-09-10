Принятый законопроект относительно требования к кандидатам на директора НАБУ – "минное поле" потенциального обжалования. Зеленский должен наложить на него вето, - Леменов

После общественного резонанса и серьезной критики 6 сентября законопроект 7654 нардепа Клочко исчез с повестки дня (следует отметить, что этот проект не отозван, поэтому парламент еще может позже его рассмотреть). И в тот же день регистрируют и голосуют другой законопроект 8003.

Об этом пишет в статье для "Зеркала недели" глава правления общественной организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

В ней речь идет об установлении нового ограничения для назначения директора НАБУ в связи с введением военного положения. А именно — по результатам скандального конкурсного отбора на должность не может быть назначено лицо, которое после введения Указом президента Украины от 24 февраля 2022 военного положения года находилось за пределами Украины совокупно больше 21 дня по состоянию на последний день приема документов. Этот законопроект подписали "слуги" Давид Арахамия, Александр Корниенко, Анастасия Радина, а также член фракции "Голос" Александра Устинова.

"По моей информации, этот ход одобрен лично президентом. И если в законопроекте Клочко речь шла о нормах под "своего" кандидата, то в этом — норма конкретно против неугодного "чужого", которая к тому же может быть обжалована в любом суде и так же подорвать легитимность конкурса. Поэтому попытаюсь объяснить, почему война за НАБУ еще не закончена, а только начинается. И какой выход здесь оптимальный", - пишет автор.

"На старте примерим слова одного из руководителей "Слуг народа" о "всяких рябошапках" к законопроекту №8003 и реальности. Напомню: Руслан Рябошапка, воспользовавшись законными основаниями для выезда за границу (трое малолетних детей), недавно выехал в одну из стран ЕС. Интересное совпадение… Более того, по моей информации, давление на Рябошапку не прекращается. Правоохранители приходили к родственникам бывшего генпрокурора, сотрудники ГБР "наведывались" к ним с "военкоматчиками", давили. Позже передавали угрозы. За друзьями Рябошапки ездила "наружка" из ГБР, а также совали повестки непосредственно ему. А венцом этой истории стало то, что Рябошапке готовят сообщение о подозрении. Почему? Потому что, по имеющейся информации, он собирался участвовать в конкурсе на должность директора НАБУ", - говорится в материале.

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Он также отмечает, что юридическая сторона законодательных предложений, представленных в законопроекте №8003, вызывает определенные сомнения.

Условие о "21 дне" — дискриминационное и не носит характера объективно обоснованной цели. Следовательно, такое ограничение для кандидатов на должность директора НАБУ может быть квалифицировано судом как прямая дискриминация и стать основанием для срыва конкурса на должность директора НАБУ в судебном порядке. Леменов напоминает, что принцип недискриминации закреплен в статье 24 Конституции Украины.

"Факт пребывания за границей, даже во время военного положения, для большинства категорий граждан Украины не является правонарушением, если выезд с территории Украины был осуществлен на законном основании... Кроме того, в самом Законе "О НАБУ" указано, что опыт работы в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях, является одним из условий назначения на должность директора НАБУ (абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закона)", - говорится в статье.

Леменов также акцентирует внимание, что с 24 февраля 2022 и по сегодняшний день действует законодательство, позволяющее во время военного положения всем категориям женщин (в отличие от мужчин) беспрепятственно и без какого-либо обоснования выезжать с территории Украины. Следовательно, норма указанного законопроекта является явно дискриминационной по отношению к женщинам-кандидатам, которые после 24 февраля 2022 года были за границей больше 21 дня.

Исключения, которые предусматривает законопроект для применения нормы о "21 дне", касаются только случаев, когда: і) кандидат был на лечении вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с выполнением обязанностей военной службы; іі) кандидат был в командировке в связи с выполнением задач в интересах национальной безопасности и обороны, осуществлением мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Следовательно, законопроект №8003 и в этой части предлагает крайне нелогичную и дискриминационную ситуацию, когда, например, случаи пребывания кандидата за границей на стационарном лечении не в связи с болезнью вследствие выполнения "обязанностей военной службы" будут потом основанием для недопущения такого кандидата к участию в конкурсе. Так же пребывание кандидата за границей в связи с, например, волонтерской или профессиональной деятельностью тоже будет основанием для его недопущения к конкурсу", - сказано дальше.

Кроме нарушения запрета дискриминации, установленная в законопроекте №8003 норма "о 21 дне" является явным нарушением и принципа правовой определенности. Речь идет о том, что при применении положения вышеупомянутого законопроекта о "совокупно более 21 дня" могут быть неоднозначности толкования о начале отсчета этого срока. Ведь, согласно статье 58 Конституции, закон может регулировать только отношения, возникшие после его принятия, кроме случая отмены или смягчения ответственности. То есть, согласно этому подходу, 21 день нужно считать ПОСЛЕ вступления в силу законопроекта. Но, конечно, в течение действия военного положения в государстве. Впрочем, с другой стороны, если буквально толковать норму и ориентироваться на комментарии авторов законопроекта, то 21 день установлен для любого отрезка времени с 24 февраля 2022 года. То есть в том числе ДО вступления в силу законопроекта.

Следовательно, несоответствие законопроекта №8003 требованиям правовой определенности может быть еще одним основанием для срыва конкурса на должность директора НАБУ из-за подачи иска в суд или обращения в Конституционный суд Украины. Очень плохую инициативу (законопроект Клочко) заменили "минным полем" потенциального судебного обжалования нормы, которая содержится в законопроекте за подписью некогда лидеров общественного сектора.

"Было бы логично, если бы президент Зеленский наложил вето на законопроект №8003 ("о 21 дне"), а предложения Клочко вообще должны быть отозваны", - подытожил автор.