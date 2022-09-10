Переброшенные на юг "кадыровцы" держатся далеко от передовой, - ОК "Південь"

Украинская разведка фиксирует переброску Россией "кадыровцев" на юг Украины, однако те держатся как можно дальше от передовых позиций.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (переброска "кадыровцев" на юг - ред.) фиксируется, но, опять же, эти ток-ток войска, наверное, не тот объектив с собой взяли для съемок своих достижений… Они держатся достаточно далеко, осознавая силу нашего огневого контроля, который распространен полностью по правому берегу Днепра и достает немного левый берег. И они пытаются держаться подальше, чтобы не попадать в зону поражения", - сказала Гуменюк.

В то же время, по ее словам, резервы, которые подтягиваются на правый берег по искусственно созданным захватчиками альтернативным переправам, составляют "этакий "пенсионный фонд лнр", которым 55-60 лет, от которых отказываются даже подразделения, которые они приходят усиливать".

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Пресс-секретарь также подтвердила, что увеличивается количество попыток захватчиков сдаваться в плен, однако российские военные попадают под огонь своих же командиров, пытающихся помешать этому. Поэтому идет системная работа с российскими войсками, которых ВСУ призывают сдаваться в плен.

Гуменюк также отметила, что быстрее россиян из захваченных населенных пунктов бегут коллаборанты, поскольку знают об ответственности, которая их ждет после освобождения территорий.