МИД Украины призывает Запад не прекращать поставки оружия на фоне контрнаступления ВСУ

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины Министерство иностранных дел призвало западных партнеров не прекращать поставки оружия.

Как написал в твиттере спикер МИД Олег Николенко, победить Россию в войне - означает обрести мир в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты. Крайне важно продолжать посылать оружие в Украину. Победить Россию на поле боя - означает обрести мир в Украине", - написал он.

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Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ уволили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ убегает из Купянска и Изюма.