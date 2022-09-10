Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма

Российские пропагандисты сообщают, что РФ вывела войска из Изюма на Харьковщине и "некоторых других населенных пунктов".

Первым об этом заявил пропагандист так называемой ДНР Даниил Бессонов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, из Изюма отошли, как и из других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он в телеграм-канале.

Также о выходе россиян из Изюма сообщили российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "при сложившихся обстоятельствах". По его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".

Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.

Смотрите также: Россияне сбежали из Изюма, - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО