Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте округа, передает Цензор.НЕТ.
Депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху Холодной войны, что удвоение ВВП не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово едут умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет.
Поэтому совет округа "Ломоносовский" просит президента РФ подать в отставку.
"Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", - пишут муниципальные депутаты.
Ранее 7 сентября депутаты муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге опубликовали просьбу в Государственную думу России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать его смещения.