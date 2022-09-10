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Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку

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Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку
Совет муниципальных депутатов московского округа "Ломоносовский" обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте округа, передает Цензор.НЕТ.

Депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху Холодной войны, что удвоение ВВП не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово едут умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет.

Поэтому совет округа "Ломоносовский" просит президента РФ подать в отставку.

"Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", - пишут муниципальные депутаты.

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Ранее 7 сентября депутаты муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге опубликовали просьбу в Государственную думу России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать его смещения.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Тобто, коли цей чемоданний сруль почав війну з наміром знищити Україну за кілька днів, то все було тіп-топ, а коли ЗСУ надавали піздюлей "втарой армії міра", то відразу почалися вимоги йти у відставку? Сильна рука в жопі кацапів виявилася не такою сильною, як їм хочеться, так?
  • Muron
    Шо то пішло не так?
    Ага візи пропали і надовго.
  • Bob Fayn
    Бунтуют холопи....На колєнях...а бунтуют
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