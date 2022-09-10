Испанские вооруженные силы присоединятся к обучению украинских военных

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить в Сарагосе.

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Как это уже делает Великобритания на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.