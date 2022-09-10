Новости • Помощь Украине, Война

Испанские вооруженные силы присоединятся к обучению украинских военных

3 22030
Испанские вооруженные силы присоединятся к обучению украинских военных
Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить в Сарагосе.

Смотрите также: Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов. ФОТО

Как это уже делает Великобритания на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чиста Пречиста
    Слухайте журналісти, ну пишіть правильніше. Не навчають вони наших військових, а показують як їх зброєю і технікою користуватися!!! А от наші військові кого хочеш навчать самі як треба воювати!
  • Мобильный крематорий
    Это очень хорошо. По сути,, молодняк сейчас не траву красит, а обучается по стандартам НАТО на современной технике, после чего переходят под командование опытнейших украинских командиров.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ЗимородокЪ @Zimorodok_mult

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости