Испанские вооруженные силы присоединятся к обучению украинских военных
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Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.
"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.
Обучение будет проходить в Сарагосе.
Как это уже делает Великобритания на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.