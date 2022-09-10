Германия готова к полному прекращению поставок российского газа, - Шольц
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Германия и вся Европа готовы к тому, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа европейским странам.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", – отметил канцлер Германии.
По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов со сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, направленная на экономию газа.
"Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.