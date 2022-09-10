Правительство зафиксировало цены на газ в Украине еще на полгода

Кабинет Министров Украины продлил срок действия Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", - написал он.

По словам чиновника, Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия.

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"Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", - подытожил премьер.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что, учитывая приближение зимы, Украина согласится разблокировать экспорт угля в соседнюю Польшу, а также увеличит количество электроэнергии, которая будет поступать стране.

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