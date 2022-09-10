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Войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск. В самом городе войск нет. Можно брать с колес, - Геращенко

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Войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск. В самом городе войск нет. Можно брать с колес, - Геращенко
Оккупационные войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск в направлении Луганска.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Со Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма. Колонны ушли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Лишь десятка полтора лнровцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колес!" – сообщил он.

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Топ комментарии

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    О, Нарешті! Тоха вже особисто провів розвідку і написав "правєрєно мін нет".
  • 1sarmat
    Хто такі Сирський та Залужний знає тільки вузьке коло фахівців. Зате як переможно воюють Геращенко та Арестович знають всі
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