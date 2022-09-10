Зеленский повторил Макрону, что РФ должна вывести войска с Запорожской АЭС
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени было посвящено критической ситуации на ЗАЭС", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что "наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы – демилитаризация станции".
Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Она прибыла туда 1 сентября. Впрочем, даже в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
С 5 сентября на ЗАЭС работает один блок №6 для обеспечения собственных нужд станции, все внешние линии электропередачи – и основные, и резервные – повреждены.
На следующий день МАГАТЭ представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Госатомрегулирование изучает все возможные варианты и конфигурацию работы энергоблоков ЗАЭС. В частности, рассматривается полная остановка энергоблоков. Но в условиях военных действий это не приоритетный вариант.