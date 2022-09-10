Войска РФ нанесли два удара по Холодногорскому району Харькова: один человек погиб, двое – ранены

В субботу, 10 сентября, в Харькове снова слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Харьковчане сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрывы произошли в городе после объявления воздушной тревоги.

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Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне обстреляли Холодногорский район.

"Обстрел Холодногорского района Харькова. На данный момент информация о двух прилетах. Предварительно, один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение. Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар", - уточнил Терехов.