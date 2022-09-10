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Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны с РФ с американским историком Тимоти Снайдером, планирующим использовать этот разговор в своей будущей книге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в телеграм-канале.

"О вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии говорили сегодня с профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года", - сказал он.

Президент отметил, что американский историк планирует использовать в своей будущей книге фрагменты этого разговора.

"Благодарен за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость узнают еще больше людей!" - подчеркнул глава государства.

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Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги 01

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Топ комментарии

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
  • jklpqrs
    не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
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