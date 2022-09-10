Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны с РФ с американским историком Тимоти Снайдером, планирующим использовать этот разговор в своей будущей книге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в телеграм-канале.
"О вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии говорили сегодня с профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года", - сказал он.
Президент отметил, что американский историк планирует использовать в своей будущей книге фрагменты этого разговора.
"Благодарен за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость узнают еще больше людей!" - подчеркнул глава государства.