Российские войска попали в котел в Изюме, - Бутусов. ФОТО

Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ очень аккуратно и эффективно уничтожают врага.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень акуратны. На фото на экране оператора - дорога и уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма. Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся последовательно и аккуратно уничтожают. Так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", - рассказал журналист.

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