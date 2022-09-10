Регулятор Молдовы запретил национальным авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию
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Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой.
В своем релизе ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 9 сентября Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их прекращения в феврале.