Регулятор Молдовы запретил национальным авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию

Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой.

В своем релизе ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 9 сентября Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их прекращения в феврале.

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