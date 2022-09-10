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Призываю не публиковать непроверенную информацию об освобождении украинских городов, - Маляр

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Призываю не публиковать непроверенную информацию об освобождении украинских городов, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.

"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш", - написала Маляр в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.

"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра.

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Маляр отметила, что говорить об освобождении городов можно только в том случае, когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные меры.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению", - подчеркнула она, приведя пример деоккупированной ранее Балаклеи, где бойцы Вооруженных сил Украина в субботу окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг.

Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и Министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба.

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Топ комментарии

  • Ангелина Вишневская
    Ти сама перша несеш усіляку херню.
    Краще розкажи, навіщи закрили усім рота, коли в полон здали Азовців.
  • три - пятнадцать
    Ви знаєте приклади коли з ОПи ляпали те?
  • Viktor Smirnov f174cf81
    Это разрешено делать только бубочке, он сильно нервничает когда блогеры до него успевают разнести информацию. Бубочка же сказал, блогеры могут говорить о неудачах, а бубочка о победах.
    Хочет всем нравиться как цветочек.
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