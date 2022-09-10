Минобороны на год отсрочило постановку женщин на военный учет: спите спокойно, воспитывайте детей, - Резников

Министр обороны Алексей Резников подписал распоряжение об отсрочке постановки на военный учет женщин до 1 октября 2023 года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос подхода к мобилизации и ограничениям, исключениям (в развитие предписаний Конституции, что все имеют конституционную обязанность защиты страны) - они регулируются законом. Украинский парламент принял закон, который должен это регулировать. Согласно предписаниям этого закона, есть полное гендерное равенство: военнообязанными считаются все граждане Украины, женщины и мужчины. Особенности – какие профессии нужны Генштабу, менее нужны – регулируются подзаконными актами, могут быть постановлениями правительства, а далее Генштаб формулирует саму потребность: сколько радистов, врачей, санитарок, поваров нужно, еще какие-то профессии. Они определяют это и говорят. Мы увеличились с 261 тысяч до 700 тысяч (речь идет о численности армии - Ред.) - нужно увеличить количество врачей, санитарок, медсестер или медбратов и т. д. И приказом министра обороны эта потребность Генштаба определяется.

Помните, были истории, сколько будет таких профессий, больше, меньше, уже полтора года от принятия закона прошло. Во исполнение предписаний закона Минобороны с Генштабом действовали. И с 1 октября должна была бы эта отсроченная история на реализацию закона работать, все девушки и женщины должны были быть обязанными. Но тогда мы еще с Генштабом определили перечень профессий, которые точно им нужны, а остальные – не обязательны.

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И мы предложили им идею: а давайте в принципе пойдем навстречу женщинам и скажем: они идут в армию на добровольных началах, по другим профессиям, хотят – пусть идут и служат. Я знаю даже несколько народных депутаток, которые добровольно ушли и служат в ССО сегодня, это их желание.

Но почему-то состоялась сначала дискуссия, нашлись другие народные депутаты, которые как раз за гендерное равенство, с уважением отношусь к их позиции, они говорят, что не надо этой добровольности, и этот законопроект снялся. А у женщин как раз вопрос: так я теперь тоже не могу ехать за границу, я должна справку брать из центра комплектации, потому что я такая же обязанная как мужчины?

Чтобы снять эту напряженность, я подписал внесение изменений в этот приказ и изменил дату вступления его в действие, пока не будет первого октября этого "закрытия границ". Мы отсрочили на год, условно говорим, это будет 1 октября 2023 года.

Но мы все же настаиваем, что депутатам ВР нужно определиться и сказать: может ли быть гендерное неравенство в пользу женщин в данном случае, дадим ли им добровольную основу воевать, кроме отдельных, возможно, специфических профессий. Это в первую очередь медицина, связь – по определению Генштаба.

Меня порадовал Александр Завитневич, глава профильного комитета, что они на комитете большинством голосов в первом чтении поддержали изменения в законопроект о введении этого догмата добровольности для женщин.

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Поэтому пока наш парламент будет определяться в своих политических дискуссиях, искать политический консенсус, надеюсь, что к 8 марта они определятся, чтобы это не было "подарком". Мы пока в пределах моей компетенции и полномочий отсрочили. Поэтому я хочу передать женщинам, которые не хотят добровольно идти служить: спите спокойно, воспитывайте детей, поддерживайте своих мужей, сыновей. А женщинам, девушкам, которые служат, – огромное спасибо", - пояснил Резников.