Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему ПВО Iris, - Кулеба

Украина рассчитывает осенью 2022 года получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве в субботу.

"Этой осенью рассчитываем получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Я также не мог не вспомнить последнюю инициативу, так называемый "План Leopard", появившуюся в немецком пространстве, и отметил важность поставки из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого", – сказал Кулеба.

Он добавил, что до тех пор, пока это решение будет принято, он обратился к немецкому коллеге с предложением, чтобы Германия предоставила Украине боеприпасы для артиллеристских систем. По словам Кулебы, это решение не так технически сложно, как поставка танков, но артиллеристские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наступательные возможности Украины и помогут освободить новые территории и сохранить жизнь людей.

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В свою очередь Анналена Бербок сообщила, что Германия проводит активные переговоры с другими странами, чтобы купить эти боеприпасы для Украины.

"Мы сейчас проводим активные переговоры с другими странами, чтобы купить эти боеприпасы, и будем это интенсифицировать дальше", - пояснила глава МИД.

Бербок отметила, что федеральное правительство хочет, чтобы его поддержка Украины полностью отвечала ее потребностям и развитию ситуации.

"На последней неделе мы передали современный радар Cobra для нахождения артиллерии, также системы Gepard. К этому будут добавляться системы противовоздушной обороны, две сейчас находятся в производстве. Кроме того, мы будем предоставлять зимнюю одежду и зимнее оборудование", - рассказала министр.

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