Зеленский – солдатам РФ: "Мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям"
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам и дал им гарантии выполнения Женевской конвенции в случае сдачи в плен.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я отмечаю еще раз: если кто-то из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям", - заверил Зеленский.