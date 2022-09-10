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Зеленский – солдатам РФ: "Мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям"

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Зеленский – солдатам РФ: "Мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам и дал им гарантии выполнения Женевской конвенции в случае сдачи в плен.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я отмечаю еще раз: если кто-то из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, обращение согласно Женевским конвенциям", - заверил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Ты бы лучше нашим Азовцам Женевскую Конвенцию обеспечил, которую ты им обещал, сдавая их в плен, а не своим парашникам.
  • Bad Robot
    так війни ж нема! є спецоперація.. терористи під женевські конвенції не підпадають.
  • Bad Robot
    азову поможи, женевський ...
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