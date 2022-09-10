ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы остановят свои наступательные действия там, где будут заканчиваться интересы Украины.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Данилов в интервью изданию "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, как он видит процесс переговоров Украины и России, Данилов сказал, что это возможно только после полной деоккупации всей территории страны от захватчиков.

"Как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить", - сказал он.

При этом секретарь СНБО считает, что если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну.

"Поэтому наша задача - сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она поступила по отношению к нашей стране", - подчеркнул Данилов.

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