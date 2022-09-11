Переговоры с Россией пока невозможны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ относительно завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает сайт президента.

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал он.

Как отметил президент, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, а потом можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.

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