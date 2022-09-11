Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты бегут из Луганска. Продвижение огромное. Услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного, - Гайдай

55 743220
Оккупанты бегут из Луганска. Продвижение огромное. Услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного, - Гайдай
Руководитель Луганской ВГА Сергей Гайдай обнародовал информацию о наступлении ВСУ в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гайдай отметил: "Продвижение огромное. Точечно идут бои, но в основном оккупанты убегают.

Возможно, уже завтра услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного. Украинское знамя, которое минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной на своем месте, и сейчас рашисты уже все поняли, поэтому снимать не решаются.

Россияне и коллаборанты бегут из Луганщины, едут в сторону России, упаковывают чемоданы, в частности рашисты Луганска, Алчевска и других городов, которые были оккупированы еще в 2014 году. Очереди на выезд – километровые.

Сообщение для коллаборантов: повторения 2014 года не будет, накажем каждого!

Ждем команду от военных, чтобы заходить, и мы уже готовы налаживать жизнедеятельность деоккупированных населенных пунктов.
В каждой громаде будет военная администрация для скорости принятия решений".

Читайте также: Украинские военные вышли на окраину Лисичанска, оккупанты покидают город, - Гайдай

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Швец сказал, что в Пентагоне знают о кротах в политическом руководстве Украины, поэтому они полностью изолировали его от контактов с ВСУ и взаимодействуют с ВСУ напрямую.....
    я так думаю, что именно поэтому мы имеем такие успехи на фронте....
    отсюда можно заключить и еще пару очень приятных моментов:
    1. суверенитет Залужного нерушим. гундосый просто не посмеет его снять....
    2. если враг не знал о плане наступления на востоке, значит в нашем генштабе нет кротов!
  • Garry Dron 6973c752
    А ЧОМУ Ж ЦЕ КАЦАПИ НЕ БУЛИ ГОТОВІ ДО ОБОРОНИ ХАРКІВЩИНИ ????
  • Ірландія
    Бляха-муха хоч спати не лягай . А то з ранку встанеш , а ми вже під Уралом
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости