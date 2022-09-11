Враг терпит потери и отступает. В течение 10 сентября уничтожены 80 рашистов, 8 танков, 1 гаубица, 3 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая.
Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Терпит потери и отступает.
В течение боевого дня враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения по нашим позициям и близлежащим территориям.
В ответ нашей авиацией отработано 10 ударов, но ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 350 огневых задач.
Атакуя районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне, а также по результатам огневых поражений по позициям врага, обеспечены его потери в количестве 80 рашистов, 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 беспилотного разведчика типа "Орлан-10". Уничтожены 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах. Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования.
Угрозы ракетных ударов остаются актуальными. Неприятель задействует тактическую и стратегическую авиацию, системы и комплексы наземного базирования. Кроме того, в Черном море, держась в ракетобезопасном районе, вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя, держащих наготове 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".