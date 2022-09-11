Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб

Защитники Украины продолжают освобождать нашу территорию от захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, продолжается деоккупация Украины.

"В целом, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - говорится в сообщении.

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