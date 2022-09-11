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Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб

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Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб
Защитники Украины продолжают освобождать нашу территорию от захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, продолжается деоккупация Украины.

"В целом, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Epic musikk
    Изюмительно.
  • Alexey Chernyavsky
    Они уже пол Луганщины освободили, вчера у них был просто шок, орки тикали в рашу, ВСУ сила, Ахмат-могила.
  • Перехватчик
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