Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления впечатляют, - Бутусов. КАРТА
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Масштабы и темпы наступления украинских войск во время Балаклейской наступательной операции впечатляют.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления украинских войск впечатляют. Для создания карты использованы российские источники и освобождения населенных пунктов, подтверждаемых нашими видео", - отметил он.