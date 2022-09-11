Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
16 90019
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 сентября потери личного состава противника составляют около 52 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 52 650 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2154 (+18) ед.,
боевых бронированных машин - 4617 (+33) ед.,
артиллерийских систем - 1263 (+4) ед.,
РСЗО - 311 (+0) ед.,
средства ПВО - 162 (+0) ед.,
самолетов - 242 (+3) ед.,
вертолетов - 213 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
крылатые ракеты - 216 (+1),
корабли /катера - 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед.,
специальная техника - 117 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.