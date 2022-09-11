Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 сентября потери личного состава противника составляют около 52 650 человек.