Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам. Враг в панике и имеет многочисленные санитарные потери в Харьковской области, - Синегубов

Этой ночью обстрелы Харькова не зафиксированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около полуночи российские оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по г. Дергачи. Повреждено 4-этажное здание. К счастью, никто не пострадал.

"За прошедшие сутки враг интенсивно обстреливал г. Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В результате вчерашних обстрелов Харькова погиб 43-летний мужчина, госпитализированы с ранениями еще 4 гражданских", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Чугуевском районе за прошедшие сутки ранения получили 2 человека. В Изюмском районе 1 человек ранен. Еще 2 человека госпитализированы в Купянском районе.

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"Сегодня исполняется 200 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Наши защитники продолжают успешно действовать, освобождая ранее оккупированную врагом территорию Харьковской области. ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов. 2 тыс. кв.км нашей территории. Наши военные наносят оккупантам большие потери. На Харьковщине подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России остались без путей обеспечения, среди оккупантов господствуют панические настроения. Враг имеет многочисленные санитарные потери", - добавляет глава региона.