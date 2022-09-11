Военный РФ рассказывает жене о неправомерном продлении контракта: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехват ГУР. АУДИО
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Военный РФ рассказал жене о неправомерном пролонгировании контракта и просит ее помочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который опубликовало ГУР МО.
"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказал оккупант.