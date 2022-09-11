Бутусов о наступлении на Харьковщине: Это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Это украинская армия подготовила операцию
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Украинские защитники в Харьковской области полностью переиграли РФ интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.
"То, что произошло, это не демонстрация того, что российская армия просто решила побежать домой. Нет, это украинская армия, командование подготовили операцию, определили оптимальное место и время, сосредоточили для удара скрытые наши лучшие, очень мотивированные подразделения, командиры были готовы. Во время этой операции было полностью преимущество в маневре, в мышлении. Украина переиграла полностью РФ интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов", - подчеркнул журналист.
По словам Бутусова, была достигнута абсолютная тактическая внезапность.