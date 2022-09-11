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Украина впервые перехватила стратегическую инициативу в войне. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем все, что может сделать армия РФ, - Бутусов

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Украина впервые перехватила стратегическую инициативу в войне. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем все, что может сделать армия РФ, - Бутусов
Украинская армия 8 сентября захватила стратегическую инициативу. Прорыв оказался блестящим и стремительным.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, Россия постоянно диктовала инициативу.

"Именно Россия владела инициативой до 8 сентября 2022 года. С самого начала войны, с 24 февраля по 8 сентября. Мы всегда были вынуждены реагировать на российскую инициативу, на их удары. Они постоянно диктовали место, где им удобно, время, тактику. Впервые 8 сентября Украина перехватила стратегическую инициативу в войне. Это мы определили место, время, тактику. Мы захватили вдруг российскую армию внезапно. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем то, что может сделать армия РФ в Украине. Блестящий, современный, стремительный прорыв, где удалось вообще все. Это блестящая наступательная операция, которая навеки войдет в учебники военного искусства. Это будут исследовать поколения по всему миру", - сказал Бутусов.

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  • Бенина Мама
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  • Бенина Мама
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