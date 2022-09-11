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Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие. ФОТО

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Сегодня ночью вражеские войска нанесли мощные удары по одному из спальных районов Николаева. Пока известно о разрушении жилого и многоквартирного домов. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, около четырех часов враг атаковал Березнеговатое Баштанского района. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Пострадали мирные жители. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествия правоохранители собирают доказательства военных преступлений.

"Вследствие вчерашних нанесенных ударов по Николаеву и населенным пунктам Котлярево, Белозирка и Николаевское погиб 46-летний мужчина. Повреждены жилые дома и другие сооружения", - говорится в сообщении.

Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 01
Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 02
Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 03

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