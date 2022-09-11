Оккупанты бегут из Казачьей Лопани в Белгород, - председатель Дергачевской громады Задоренко
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Российские оккупационные войска бегут из Казачьей Лопани в Харьковской области.
Об этом сообщил глава пограничной Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.
Также Задоренко опубликовал фото местных жителей Казачьей Лопани, поднявших флаг Украины.