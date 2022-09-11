По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы

Россияне в полдень 11 сентября нанесли ракетный удар по Украине с дальней авиации, данные уточняются.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства. Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад. Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов. – Ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю, это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками. К сожалению, пока достать эти самолеты (дальные российские бомбардировщики. – Ред.) средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - отметил Игнат.

В воскресенье, 11 сентября, около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

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