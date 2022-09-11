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По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы

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По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы
Россияне в полдень 11 сентября нанесли ракетный удар по Украине с дальней авиации, данные уточняются.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства. Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад. Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов. – Ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю, это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками. К сожалению, пока достать эти самолеты (дальные российские бомбардировщики. – Ред.) средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - отметил Игнат.

В воскресенье, 11 сентября, около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

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Топ комментарии

  • Кіт Семен
    зауважте і навіть коли усі наші території будуть заільнені обстріли не припиняться. Не варто думать шо ось усе звільнимо і наступе мир
  • ТОЗ 34
    Хай вони всi суки сдохнут.
  • Sergii Naushenko
    Був колись пересувний ракетний комплекс "Піонер". Стріляв балістичними ракетами до 5500 км. Комплектуючі частково виготовлялись на "Південмаші". Повністю знятий з виробництва та знищений у 1988 році в рамках програми скорочення озброєнь між США та СРСР. От якби зараз можна було б Україні відновити його виробництво!
    Накрили б не тільки всі кацапські ракетні заводи в Сибіру (3300-3700 км від Києва), а й до бункеру ху#ла б дотягнулися!
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