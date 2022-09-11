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В Изюме - украинские флаги, но до сообщения Генштаба ВСУ об освобождении города говорить рано, - мэр Марченко

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В Изюме - украинские флаги, но до сообщения Генштаба ВСУ об освобождении города говорить рано, - мэр Марченко
В субботу, 10 сентября 2022 года, над Изюмом снова взвился сине-желтый флаг.

Об этом сообщил городской голова Валерий Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы наконец счастливы, что сможем снова вернуться домой, но и в то же время огорчены, зная, какой ценой это добыто. От имени всей Изюмской громады я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим ВСУ. Их подвиг навсегда будет высечен в истории Украины, а мы, изюмчане, всегда будем достойно почитать наших защитников", - говорится в обращении Марченко.

Об окончательном освобождении Изюма от оккупантов до официального сообщения Генерального штаба говорить пока рано, отметил мэр.

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